來了！白沙屯拱天宮徒步進香1/20擲筊定時程

2019-01-16 13:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮聞名全台，其中徒步往雲林縣北港朝天宮進香更是全台宗教盛事，預計將於20日（農曆12/15）由值年爐主擲筊，經過媽祖婆聖意應允後確定。

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，由於今年擲筊決定時程的時間適逢假日，依經驗屆時應該會湧入不少信眾，白沙屯媽祖婆網站將由駱調彬一手創辦的白沙屯媽祖網路電視台全程轉播，讓無法擠進廟裡的信眾也能全程跟進。

駱調彬表示，電視台將準備專業六機EFP多機位即時實況轉播，讓信眾有全新體驗。

駱調彬說，白沙屯拱天宮徒步進香依循傳統於農曆12/15由值年爐主向媽祖筊筶定次年進香日期，起駕、進火、回宮及相關儀式的時辰，每個時辰均以三聖筊為準，慎重其事。

另外，因屆時大批信徒將湧入白沙屯地區，轄區通霄警分局表示，屆時將會有管制作為，例如濱海道路單線通行，也呼籲信眾可利用聖母橋銜接進入停車場避免擠在牌樓一帶，屆時警方也會因應停車場容量與交通流量機動調整管制。

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