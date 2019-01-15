高中生獲全國舉重冠軍 回捐獎金致謝

2019-01-15 22:58

［記者黃旭磊／高雄報導］高中生獲舉重冠軍，回捐獎金給長期贊助寺廟。

2019全國青年盃舉重錦標賽於本月落幕，鼓山高中（鼓中）獲高女組及高男組雙料團體總冠軍，隊員今天（15日）將中華民國舉重協會頒發2萬元獎金，全數回捐給元亨寺慈仁慈善會，會長釋觀慧代表受贈，選手感謝廟方長期支持。

8天賽事中，鼓中女子組拿下4金、2銀及1銅，男子拿下2金、2銀及3銅，表現不俗為地主隊增添光彩。

由於不少隊員來自清寒家庭，4年前經鼓山高中前任校長康瓊文聯繫，元亨寺慈仁慈善會捐助舉重隊學生餐費，另也持續發放校內清寒學生獎助金，而學生為回饋恩德，4年來協助元亨寺發放清寒家庭冬令及夏令物資。

釋觀慧說，長期看到孩子向善，懂得接受恩惠也知感恩、回報善緣，期待將來有能力回饋社會。

舉重隊長謝孟恩說，校長莊福泰、教練吳銘通強調做人要感恩回饋，紀律品德第一，不要忘記社會和國家栽培。

吳銘通表示，元亨寺救濟物資多為白米、食用油，頗有重量，適合讓舉重隊員協助幫阿公阿嬤搬上機車，透過互動，學會與長輩互動、體恤別人辛苦。

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