台南問路店突破800家 免費WIFI超過500家

2019-01-14 16:27

［記者王涵平／台南報導］台南問路店突破800家，其中免費WIFI服務超過500家，南市觀旅局表示，問路店成為認識在地特色的重要據點，持續進行招募。

南市觀光旅遊局指出，與南市店家協力設置問路店，公部門提供店家文宣架、文宣摺頁、觀光導覽地圖等旅遊服務設備。迄今問路店遍及37區，達815家，其中統一超商佔385家，提供全年無休24小時服務。

觀旅局表示，除定期辦理問路店中英日語教育訓練課程，及景點實地導覽課程，也特別與統一超商合作，利用該公司既有訓練課程，進行問路店服務理念介紹與座談交流，提升台南旅遊的第一線服務品質，讓遊客感受台南最直接的熱情與貼心服務。

藍晒圖文創園區特色小店「聚珍台灣-不再宿舍書屋」提供的觀旅局文宣摺頁供不應求，遊客也會詢問周邊景點、美食店家等資訊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/