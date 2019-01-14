楊英風「分合隨緣」安座南美館 市民齊力牽引

2019-01-14 11:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市美術館將於1月27日開館營運，雕塑家楊英風的大型雕塑作品「分合隨緣」先安座，今天上午由館方、市長黃偉哲與鄰近的學校、社區居民合力牽引到定位。

館方上午以辧喜事的心情先為「分合隨緣」舉辦安座活動，再舉行南美館2館的謝土儀式，館內目前則仍在做開館展的準備工作。

「分合隨緣」原座落於台南市文化中心，如今移至南美館前，周邊社區居民、忠義國小與永福國小師生均到場參與。先由南美館董事長陳輝東與楊英風的媳婦帶領民眾牽引一段路後，交由市長黃偉哲、館長潘襎及另一批民眾接棒拉到定位。

潘襎說，希望藉由活動凝聚力量，讓台灣、世界看見南美館即將開館。

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