讚！藥局老闆巧手 將民雄消失店家畫回來

2019-01-14 10:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕有繪畫天份的嘉義縣民雄鄉七星藥局老闆吳嘉文，兩年前手繪早年民雄鬧區地景圖，造成轟動後，又再接再厲將已消失的小吃攤、店家畫了回來，3、4、5年級生表示栩栩如繪，記憶歷歷在目。

從小就愛畫畫與收藏的吳嘉文，因父命難違，繼承家業當藥師，不過內心仍有創作的意念，兩年前在喜歡文史的兒子吳至鎧督促下，將1970年代的民雄街道圖畫了下來，因鉅細靡遺，掀起一股看圖討論地景熱潮。

吳嘉文指出，兒子繼續「逼」他把消失的店家和影像畫出來，即使沒有老照片可供參考，但由於除念專科、當兵，自己在民雄生活50多年，憑腦海中難以抹去的印象，一年多來相繼完成前民雄市場、寶島食堂、碾米廠、蛇肉攤、棉被行和竹器行、老樹下漫畫店等十多幅作品。

吳嘉文表示，前民雄市場當年是全民雄最熱鬧的區域，入夜之後宛若不夜城，四神湯、花枝炒、意麵、臭豆腐、肉圓、椪皮麵、鱔魚麵、筒仔米糕等攤位生意強強滾，可惜因道路拓寬，有些小吃攤幾度搬遷後消，這次畫回來，許多同年紀的鄉親表示光看圖像就快流口水了。

另歇業3、30年的寶島食堂，前身是一樂酒家，充滿民雄老一輩的記憶，這棟有70多年歷史的建物，咸信是目前民雄最古老的店面之一，吳嘉文已將房產買下來，正著手規劃保存維護與活化，要讓寶島食堂重現生機。

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