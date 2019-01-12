嗆工人不乾淨月薪45K還敢把妹 高職妹臉書被灌爆罵翻

2019-01-12 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕就讀某高職的女學生日前在臉書上表示最近在網路上被一名男子搭訕，對方也表明想認識她，但經過了解以後得知對方是一名工人，女學生隨即封鎖對方，還抱怨對方月薪太少，批評工人都是「頭腦不好，手腳也不乾淨」等等歧視言論，引起大批網友砲轟，灌爆女學生臉書罵翻。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享出一張臉書截圖，指出一名家住高雄，人在台北唸高職的女學生在臉書上發文抱怨工人。貼文開頭就表示，「傻眼...想與我有進一步的認識前，不用先評估自己的能力嗎？」原來這名女學生最近在網路上有男網友想認識她，經過了解得知對方是做工的，她也馬上打槍對方並封鎖起來，不屑的質疑：「一個月才45000元還敢這麼大聲...你有汽車嗎？買得起嗎？我要新的iPhone XS，你花的下手嗎？」

這名女學生還批評，認為做工的都是頭腦不好，手腳又不乾淨的人，「寶寶白眼翻到後腦了」。她還嘲笑那些和工人交往的女孩子「我實在無法想像跟工人交往的女生是什麼心態？飢不擇食了嗎？」、「若是朋友問起男友的職業，妳有辦法啟齒嗎？...該如何在姊妹面前抬頭？面子還要不要？真的是女生的恥辱，丟臉！」

網友看了這張截圖以後譙翻，紛紛對該名女學生的價值觀直搖頭，還湧進該名女學生的臉書撻伐，「這價值觀讓我白眼從台北翻到菲律賓」、「所以你一個月有賺比工人多？職業不分貴賤，嫌屁嫌 」、「痾…抱歉我也是工人，一個月100000，工地其實不髒，髒的是人的心態」還有女網友跳出來表示，「我先生也是工人耶！但他下班就把手洗的乾乾淨淨，手比女生嫩，還讓我開車上下班，他自己騎車，我的衣服包包都是名牌貨，請問是在瞧不起工人什麼」。

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