傳陳良基可接教育部長 大學校長盼撐到2020

2019-01-12 14:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院內閣昨天總辭，各部會首長則尚待新上任的蘇貞昌公布，但各方傳言已盛囂塵上，如陳良基即被徵詢從科技部長轉戰教育部長，對此，大學校長盼其撐到2020年的520，好穩住高教。

聽聞陳良基傳是教育部長人選，實踐大學校長陳振貴表示，陳之前是台灣大學副校長，入閣後擔任過教育部次長，並現任科技部長，如今回頭教育部，是很適當的人選，也是蘇內閣的很好安排。

陳振貴期待，陳若上任教長，應安穩第一、繼往開來，先求穩部長位子，雖陳是「點子王」，但剛回教育部，作風宜稍微保守，不必躁進，維持現行各高教政策如：玉山計畫、高教深耕計畫、地方創生計畫等；還希望陳良基的任期至少做到2020年的5月20日，因教育部過去歷任3屆的短命部長，已經士氣低迷，極待撫慰與提振。

陳振貴表示，陳良基上任後有諸多挑戰，108年課綱將上路需其了解與執行，而高教未來仍有危機，109年少子化首波大斷崖，一直到延續到117年，急待私立大專校院轉型退場條例，使私校轉型退場有法源，避免高教大亂、哀鴻遍野；而在大學國際化與國際競爭力的提升方面也須加把勁，要浥注經費提升國際學術研究能量，來競逐排名、人才，提升台灣優勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/