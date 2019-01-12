蛋價高漲 埔里人嘆平價早餐5元荷包蛋恐成歷史

2019-01-12 13:42

〔記者佟振國／南投報導〕蛋價飆漲，牽動雞蛋用量大的早餐店，南投埔里有平價早餐業者撐不下去，原本排肉飯加1個荷包蛋多5元，現在也被迫漲價，1個荷包蛋變成10元，讓不少民眾大歎荷包又失血，業者無奈表示，半年前一箱20斤的蛋500元，現在竟要820元，漲價也是情非得已。

近幾年蛋價波動大，前年蛋價居高不下時，埔里早餐業者已經反映成本，點餐加荷包蛋從原本5元變成10元，30元或35元的蛋餅也漲了5元，仍有少數佛心業者沒漲價，但現在雞蛋價格一斤漲到45元，又有早餐店宣告棄守，從本月中旬起漲價。

醃漬入味的肉排搭配4樣配菜，再加1顆荷包蛋，讓消費者超有飽足感，1份排肉飯加蛋原本45元，現在得再多付5元，也讓民眾大歎現在要找加蛋5元的早餐店似乎愈來愈難了。

業者則是跟消費者解釋，半年前購買1箱約20斤的雞蛋成本500元，之後蛋價大幅上揚，原本以為1箱760元已是天價，沒想到1月份又漲了60元變成820元，足足漲了6成，實在撐不下去才決定漲價。

也有民眾不滿表示，產品因原物料價格上揚而漲價，但原物料價格回跌時卻少有業者願意降價，沒有道理。

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