台灣企銀愛在偏鄉 跨海捐助金門家扶50萬

2019-01-11 23:12

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣企銀公益活動贊助金門「銀髮樂齡學堂」暨家扶中心建館計畫，今天由台企銀業務發展部協理林昌育率領一行共4人，到偏鄉小金門青岐社區參與贊助修繕的第5家「銀髮樂齡學堂」揭牌典禮，並慨捐50萬元作為金門家扶中心興建扶幼館的經費。

金門家扶中心主委李根遠感謝台灣企銀，不僅支持家扶興建新家，也對離島偏鄉的小金門、有3125人口中老人佔15.55％的青岐社區表達關懷，是企業回饋社會的表率。

曾在金門服役的林昌育說，銀髮族照顧關懷活動是台灣中小企業銀行公益活動的主軸，去年陸續贊助高雄市旗山區、花蓮市、苗栗縣三義鄉及嘉義縣布袋鎮成立「銀髮樂齡學堂」，今年持續協助偏鄉或資源缺乏社區推動「銀髮樂齡學堂」專案。

台灣企銀贊助的第5家「銀髮樂齡學堂」，今天在烈嶼鄉（小金門）青岐社區發展協會協助下熱鬧揭牌，為社區老人提供1週5天的幸福共餐、健康促進及延緩失能等服務。

青岐社區發展協會服務範圍涵蓋3個村落，總人口數3125人，其中65歲以上長者達486人，比例為15.55％，青壯年人口皆已外移，屬高齡化社區。

金門家扶中心正在進行兒童社區扶幼中心（扶幼館）建館計畫，預計2020年6月完工使用，但尚缺新台幣5000萬元經費待募集；台灣企銀秉持「深耕社區，回饋鄉里」理念，伸出援手贊助。

台灣企銀董事長黃博怡說，希望持續透過偏鄉地區「銀髮樂齡學堂」的成立，達到拋磚引玉，激起社會迴響。

台灣企銀說，已發行結合信用卡及一卡通功能的「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3％作為公益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，盼藉由中小企業主認同，號召更多人投身公益，讓台灣多一分愛與溫暖的力量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/