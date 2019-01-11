搶春節觀光 台南六甲落羽松三埤嬉遊夯

2019-01-11 16:25

〔記者楊金城／台南報導〕年假長達9天，六甲、柳營、官田區公所聯手首次推出六甲落羽松三埤嬉遊農村深度體驗行，將近年竄紅的六甲落羽松景點，結合六甲菁埔埤、柳營德元埤和官田葫蘆埤規劃農遊套裝行，搶搭農曆春節觀光熱，4個梯次報名一推出就秒殺；落羽松林近日變的更紅，每天都吸引遊客賞遊，還有團體包遊覽車前來，人氣很高。

此外，台南市觀光旅遊局農曆春節年初一（國曆2月5日）至年初六，也要在柳營德元埤荷蘭村和官田葫蘆埤自然公園推出「2019豬事大吉福雙埤」走春活動，以「祝福」為主題，在2景點安排街藝表演搭配春節草花佈置活絡園區，帶動雙埤走春人潮。

六甲區長蔡秀琴說，「三埤嬉遊」以著名景點六甲菁埔埤落羽松為出發點，擴大串連鄰近官田葫蘆埤、柳營德元埤景點，以農遊輕旅行行銷在地產業文化觀光，在地手作體驗，在地用餐，推廣在地農特產品，歡迎遊客來「七逃」。

承辦「三埤嬉遊」的台南市農村再生社區營造協會理事長吳長庚說，三埤嬉遊推出1月27日、2月3、7、8日共4梯次，每梯次40人，不同行程分800和700元報名費，都已額滿，大受歡迎。

三埤嬉遊旅遊景點有六甲菁埔埤賞落羽松、稻之藝稻草編DIY、林鳳營檜木火車站故事館巡禮、官田烏山頭水庫八田與一故居紀念公園、官田葫蘆埤生態園區、六甲蘭都觀光工廠、柳營八老爺乳牛的家、柳營德元埤荷蘭村、六甲赤山龍湖巖、鎮南宮、南元農場、柳營果毅社區採菇體驗草菇包。

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