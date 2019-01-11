醫病》粉領族罹唇癌 2年內下唇腫如臭香腸

2019-01-11 14:50

［記者黃旭磊／高雄報導］我國女性罹口腔癌比例相對男性低，卻有患者罹下唇腫瘤，外觀腫脹且有惡臭，幸經動脈注射化療，免切除復原。

曾小姐（42歲）家住台北市，2013年下唇出現1顆小腫瘤，起初不在意，腫瘤越長越大，2年內患部腫脹面積超過50平方公分，局部潰爛且有惡臭，狀似臭香腸、腐爛樹瘤，至高雄市立聯合醫院腫瘤外科接受動脈注射化學療法，未進行切除，6天後完成療程。

主治醫師沈茂昌表示，動脈注射化療是小手術，於患者2側耳朵前方淺顳動脈放置導管，輸至外頸動脈，術後隔天給藥，利用可攜式小型幫浦每天24小時持續注射MTX（滅殺除癌）50mg，同時給予口服解毒劑，保護正常組織，注射6天白血球開始下降停藥，沒有產生副作用。

治療後，患部腫瘤快速萎縮，2個月後完全消失，門診追蹤3年半未再復發，團隊認定痊癒，患者今天（11日）特地回院感謝醫療人員。

曾小姐說，就診前2年到處求醫，醫師建議大範圍切除下唇腫瘤，再取大腿皮膚補上，怕顏面破壞未接受，另類療法也無效，感謝高雄醫療團隊採取注射化療，恢復過程中，咀嚼功能幾不受影響。

高雄市立聯合醫院院長張宏泰說，療法手術及藥物全部健保給付，患者無須擔心費用問題，而根據高醫從1978年起統計，對晚期口腔癌治療有效率超過8成，對口腔癌患者顏面外觀及口腔功能幾乎沒有影響。

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