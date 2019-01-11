國人肝癌主因 脂肪肝將超越病毒感染

2019-01-11

記者吳亮儀／台北報導

40幾歲的張先生是Ｂ型肝炎帶原者，3年前就醫追蹤時意外發現肝腫瘤，趕緊接受相關治療，昨天分享親身經歷；不過，台灣肝癌醫學會提醒，除了因病毒致癌外，未來台灣肝癌致病主因可能變成與國人飲食習慣、脂肪肝等問題有關。

台灣每年高達8000多人死於肝癌和肝內膽管癌，盛行年齡在30多歲到70多歲之間，且病患早期幾乎沒症狀，但若出現疲勞、體重減輕、食慾不振、黃疸、腹部腫大等狀況，大概都已經是晚期了。

勿過度飲酒 避免醃漬類食品

台灣肝癌醫學會理事長林錫銘提醒，未來台灣肝癌的致病原因將從病毒性肝炎轉至脂肪肝，目前研究證實，兩大導致肝癌的飲食一是「過度飲酒」、一為食用「易受黴菌毒素污染的食物」，例如發霉的麵包、玉米、醃漬類食品等，最好避免這些食物。

Ｂ型肝炎有疫苗可以預防、且是新生兒必須接種的疫苗，而Ｃ型肝炎目前已有治癒率超過9成的藥物，醫界認為，未來因病毒導致肝慢性發炎引發肝癌的機會減少。

林錫銘說，治療肝癌可用的藥物很少，若是晚期大都無法做手術切除，且不能使用化療，僅剩傳統標靶藥物，但效果有限，反應率不到一成，平均存活期僅有半年。

台北榮總胃腸肝膽科醫師黃怡翔指出，新一代標靶藥物成為晚期肝癌的第一線治療新選擇，臨床顯示，無惡化存活時間顯著延長達2倍，腫瘤縮小比率顯著提高近3倍。

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