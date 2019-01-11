脂肪肝比例攀升 早期檢查預防肝硬化

2019-01-11

文／蘇培元

◎案例1：60歲的王媽媽，某日晚餐後突然口吐鮮血，經送急診室並進行一系列檢查後，發現是肝硬化導致食道靜脈曲張出血！

王媽媽很納悶，自己明明沒有B型肝炎、C型肝炎，也不喝酒，為什麼會突然肝硬化？原來她罹患糖尿病有十幾年了，身體屬中廣型肥胖、BMI也達30，極有可能是脂肪肝發展成肝硬化。

◎案例2：小玉讀研究所期間3餐幾乎都吃速食，畢業後在公司新進員工體檢時，發現肝指數異常，腹部超音波顯示有中度脂肪肝。

小玉複檢時向醫師抱怨：「我看起來又沒有很胖，只是比較少運動而已，為什麼有脂肪肝？」其實，飲食油膩、少運動、愛喝含糖飲料等，都容易引起脂肪堆積在體內，所以瘦子也可能有脂肪肝！

以上這兩個案例看似不相干，實則是台灣未來肝病的縮影。

BMI正常範圍內 也可能脂肪肝

根據多份台灣本土資料分析，一般民眾罹患脂肪肝的比率為11.5%-55.7%。尤其體重愈重、BMI愈高的肥胖人口，脂肪肝比率更可高達63%。此外，由於民眾喜歡甜食、含糖飲料與速食，加上運動量不足，即使BMI在正常範圍內，也可能有兩成的人有脂肪肝；脂肪肝盛行率提高，未來因脂肪肝導致的肝硬化人口也會增加！

這類非酗酒引起的脂肪肝，患者如果有肝臟細胞損傷引起肝臟發炎、肝指數異常，稱為非酒精性脂肪性肝炎。肝臟如果長期處在發炎損傷狀態下，每年約有0.25%-3.2%的人會產生肝硬化，之後肝硬化的併發症與肝癌發生的風險也會隨之增加。

檢測肝硬化 有非侵入性方式

近年有許多新的、非侵入性方式可檢測肝硬化程度，其中肝纖維化掃描儀最被廣泛使用。它的操作原理類似用音波探頭發射出震動波至肝臟內，藉由其產生的剪力波大小與衰減幅度，可推測肝臟的硬度與脂肪堆積程度，從而推算出肝纖維化與脂肪肝等級。

前述的小玉如能在發現肝指數異常合併脂肪肝時，及時接受肝纖維化掃描儀的檢測，確認纖維化程度，並立即積極飲食控制，搭配運動與減重，就不至於進展到肝硬化，也不會發生像王媽媽一樣的情形。

目前已知容易由脂肪肝進展至肝硬化的危險因子包括：高血壓、高血脂、糖尿病、多油飲食、年紀等，有這些危險因子的人尤其需要接受超音波與肝纖維化掃描儀的檢查。儘早發現與及時預防是面對脂肪肝的不二法門。

（作者為彰化基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師）

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