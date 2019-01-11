大叔突眼歪嘴斜 急性梗塞性腦中風

2019-01-11

記者陳建志／台中報導

50歲的洪先生有高血壓病史，但未按時服藥，日前在辦公室內，突然眼睛向左偏，右側肢體偏癱，同事發現後趕緊將他送醫，確診為急性梗塞性腦中風，經靜脈溶栓劑注射後，順利打通阻塞的血管，經一週復健後，順利返回工作崗位。

亞大醫院神經內科主任王馨範表示，洪先生到院後，接受心電圖檢查發現有心房顫動，眼睛左偏、右臉及肢體輕癱，右側感覺和視野及聽覺注意缺損等問題，決定給予靜脈溶栓劑注射，並住進加護病房觀察。

靜脈溶栓劑 及時打通血管

腦動脈攝影檢查發現他的左側中大腦動脈二級分枝阻塞，靜脈溶栓劑注射後隔天，阻塞的分枝就恢復暢通，神經學症狀迅速改善，第4天已恢復大部份功能，僅有輕度右臉歪斜和些微語言遲緩，經復健一週後，已重返工作崗位。

語言不清等3跡象 恐是腦中風

王馨範表示，腦中風是國人10大死因第4名，其中「梗塞性腦中風」佔7成，過去靜脈注射溶栓劑治療，被認為是具高出血風險的藥物，但近年治療發現，多數患者接受治療都安全無虞，因此國內外神經學界的急性中風治療準則、建議書，已逐項放寬原有的限制，不過患者若是腦部近端大血管阻塞，則需同時以動脈取栓術搶救。

他也提醒，親友或同事若突然出現臉歪嘴斜、手腳無力、語言不清的3種症狀時，需記下發作時間儘快送醫，以爭取腦中風的黃金救援時間。

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