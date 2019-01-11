子宮拿掉還會痛！ 子宮內膜異位症作祟

2019-01-11

文／林襄穎

古人說：「狡兔三窟」，意指狡猾兔子有3個洞穴供其躲藏。有一種婦女病也是如此，病灶會在不同位置不斷滋生，病情不斷復發，那就是「子宮內膜異位症」。

鄭女士罹患子宮腺肌症多年，最後只能將子宮切除。不料，這一年來開始不明原因下腹痛、肛門痛，後來到大醫院檢查證實是「子宮內膜異位症導致下腹痛」，她十分訝異子宮早已切除，怎麼還會得病呢？於是前來尋求中醫治療。

◎正常子宮內膜長在子宮腔，而異常內膜卻會長在以下幾個位置，並造成週期性的出血與發炎疼痛：

●長在卵巢，稱為巧克力囊腫，導致經痛。

●長在子宮肌肉，稱為子宮腺肌症，導致更劇烈經痛。

●長在直腸附近，導致肛門痛。

●長在骨盆內的隱匿位置，引發下腹痛。

所以，即便把子宮拿除，內膜仍舊可以四處滋生，最常見就是直腸附近或骨盆內的隱匿位置，造成發炎疼痛，鄭女士就是如此。

中醫認為，這種異常位置的內膜必須使用「行氣化瘀」中藥治療。使用藥材如：蒲黃、五靈脂、白茅根、益母草、丹參、赤芍、川楝子、延胡索、香附、白芍、柴胡等。

鄭女士服藥第一個月就有明顯改善，第二個月下腹痛完全消失，終於不必再吃止痛藥了，她一掃臉上憂愁陰霾，漸展笑顏，恢復正常工作與生活。

不論是經痛、下腹痛或肛門痛，中醫治法著重治本，也就是「行氣化瘀」、「不必止痛而痛自止」，尤其是巧克力囊腫或子宮腺肌症階段就要快點治療，以防病情深入。

（作者為天寶中醫診所院長）

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