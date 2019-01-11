勇母護胎兒 骨折手術僅局部麻醉

2019-01-11

記者歐素美／台中報導

35歲楊姓婦人懷孕7月時不慎跌倒，造成右手腕橈骨骨折，若全身麻醉手術，擔心影響胎兒發育，若等產後再進行骨折手術，又擔心手腕變形、僵硬，無法親手照顧孩子。

經與醫師討論後，決定局部麻醉手術，將骨折復位並用鋼板固定，展現為母則強的勇氣，順利安胎及讓骨折痊癒。去年底平安產下女嬰，手腕骨折也順利康復，生活、育兒無礙。

光田醫院骨科部醫師楊鎮源表示，楊婦在懷孕29週時不慎跌倒，導致右手橈骨移位性骨折，手腕顯著變形，一般民眾發生骨折，主要是採全身麻醉插管，並切開傷口，將骨折處妥善復位，再以鋼板固定，術後患者即可脫離石膏進行復健，約3個月可恢復正常功能。

若產後再動刀 恐手腕變形

但孕婦骨折必須考慮腹中胎兒安全，若暫不手術僅石膏固定，等待2個多月生產後，再進行骨折手術，因骨折在錯位下逐漸癒合，可能併發手腕變形、痠痛、僵硬、不靈活等，手術難度更大，術後也需更長時間復健，患者也無法用手照顧孩子，楊婦因此決定在不影響胎兒的情況下積極治療。

光田醫院麻醉科醫師林易希表示，考量母體與胎兒安全，孕婦的醫療原則是能避免手術就避免手術；能不要全身麻醉就不要全身麻醉，非不得已才會治療。楊婦願意接受局部麻醉且手術順利，充分展現勇敢的母愛。

楊婦說，起初家人也很擔心，但醫護人員給她很大的安定感，手術過程醫師動作俐落且隨時留意其狀況，護理師也隨時幫她調整姿勢，局部麻醉雖手術仍有感覺，但不會疼痛，術後在醫護團隊鼓勵下，循序漸進進行手腕的活動度與肌力訓練等復健，現在復原良好，還可親手照顧寶寶，很開心。

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