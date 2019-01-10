金門今起禁廚餘養豬 向中央喊話：勿過度傷害金門

2019-01-10 23:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天（10日）開始全面禁止廚餘養豬，違者可依廢棄物清理法等相關罰則，處6000元以上、300萬元以下罰款；堆肥場每年將因此增加1000公噸以上的處理量。

金門縣政府為地區豬肉產業安全背書，強調地區以豬肉作為材料的豬肉乾等特產品，烹煮溫度遠超過安全標準，籲請中央解除金門豬肉及其產品銷往台灣的禁令。

縣府說，去年12月31日，田浦岸際一頭海漂豬屍被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，縣府立刻成立「非洲豬瘟災害應變中心」，採取高規格防疫措施；10日起全面禁止養豬戶使用廚餘。

縣府環保局指出，原由養豬場收運的廚餘，即日起由各鄉鎮公所清潔隊協助清運至大洋場堆肥處理。金門每年廚餘進場量約5300公噸，因應非洲豬瘟禁止廚餘養豬政策，預估每年進場量將增加1000公噸以上。

縣府說，地區以豬肉作為材料的產品，包括廣東粥、燒餅、豬肉乾、宴菜、封肉等，烹煮溫度遠高過安全標準，例如燒餅及豬肉乾甚至還高達200℃高溫烘製，在此高溫條件下，絕對不會發生任何病毒殘存，金門的豬肉及其產品是絕對安全的。

縣府也說，金門縣並非非洲豬瘟疫區，更無任何疫情發生，中央斷然強硬暫停金門豬隻及其產品輸台14天，已違反比例原則，導致民眾及旅客不敢登門購買肉類特產，縣府極力爭取豬肉銷台解禁，均未獲中央同意，縣府對此表達強烈抗議。

金門「非洲豬瘟災害應變中心」指揮官、縣府建設處長張忠民說，中央毫不考量金門的產業經濟命脈及消費者心理，消費者稍有不慎就可能面臨龐大罰款，以致消費者直接產生放棄購買金門特產的想法。

另外，安檢人員對於旅客特產逐包、逐項嚴密檢查，徒增消費障礙；為顧及地方業者及民眾權益，強烈建請中央審慎思維、重新考量金門脆弱產業生存，儘速解除金門豬肉及其產品銷往台灣本島限制措施，避免過度傷害金門。

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