金門今起禁廚餘養豬 向中央喊話：勿過度傷害金門

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天（10日）開始全面禁止廚餘養豬，違者可依廢棄物清理法等相關罰則，處6000元以上、300萬元以下罰款；堆肥場每年將因此增加1000公噸以上的處理量。
金門縣政府為地區豬肉產業安全背書，強調地區以豬肉作為材料的豬肉乾等特產品，烹煮溫度遠超過安全標準，籲請中央解除金門豬肉及其產品銷往台灣的禁令。
縣府說，去年12月31日，田浦岸際一頭海漂豬屍被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，縣府立刻成立「非洲豬瘟災害應變中心」，採取高規格防疫措施；10日起全面禁止養豬戶使用廚餘。
縣府環保局指出，原由養豬場收運的廚餘，即日起由各鄉鎮公所清潔隊協助清運至大洋場堆肥處理。金門每年廚餘進場量約5300公噸，因應非洲豬瘟禁止廚餘養豬政策，預估每年進場量將增加1000公噸以上。
縣府說，地區以豬肉作為材料的產品，包括廣東粥、燒餅、豬肉乾、宴菜、封肉等，烹煮溫度遠高過安全標準，例如燒餅及豬肉乾甚至還高達200℃高溫烘製，在此高溫條件下，絕對不會發生任何病毒殘存，金門的豬肉及其產品是絕對安全的。
縣府也說，金門縣並非非洲豬瘟疫區，更無任何疫情發生，中央斷然強硬暫停金門豬隻及其產品輸台14天，已違反比例原則，導致民眾及旅客不敢登門購買肉類特產，縣府極力爭取豬肉銷台解禁，均未獲中央同意，縣府對此表達強烈抗議。
金門「非洲豬瘟災害應變中心」指揮官、縣府建設處長張忠民說，中央毫不考量金門的產業經濟命脈及消費者心理，消費者稍有不慎就可能面臨龐大罰款，以致消費者直接產生放棄購買金門特產的想法。
另外，安檢人員對於旅客特產逐包、逐項嚴密檢查，徒增消費障礙；為顧及地方業者及民眾權益，強烈建請中央審慎思維、重新考量金門脆弱產業生存，儘速解除金門豬肉及其產品銷往台灣本島限制措施，避免過度傷害金門。
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金門大洋堆肥場在向中央爭取經費補助辦理的廚餘場改善及擴建工程未完工前，先以傳統堆肥處理廚餘。（記者吳正庭攝）
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金門大洋堆肥場在向中央爭取經費進行廚餘場改善工程未完工前，先以傳統方式進行堆肥。（記者吳正庭攝）
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