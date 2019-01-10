要18億體育署只給2億 宜蘭「小巨蛋」難產

2019-01-10 19:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府向體育署爭取18億元前瞻計畫經費，盼為宜蘭運動公園縣立體育場加蓋，打造「小巨蛋」，體育署審議後認為投資效益不彰，僅同意補助約2億元整修經費，縣議員黃定和要求縣府硬起來，絕不能放棄；縣府教育處允諾持續爭取。

宜蘭運動公園縣立體育場觀眾席可容納約1萬5000人，屬於室外運動場域，1980年完工啟用至今，因建築老舊，加上宜蘭冬天多雨，欠缺大型室內體育場館，舉辦重要活動或大型賽事，都要擔心下雨問題，縣府提案爭取前瞻經費，要為體育場興建鋼構屋頂，補強舊有建築耐震係數。

提案內容也針對體育場補植天然草皮，變身大型室內運動場域，發展成宜蘭縣足球運動發展中心，體育署如果同意補助，預計七月辦理發包，2021年底完工，工程總經費20億元，縣府必須自籌2億元。

不過，體育署直指舊建築加蓋屋頂，興建成本過高，不符投資效益，至於打造成足球運動發展中心構想，考量世界上足球運動場地多在室外，綜合上述理由，沒有加蓋必要，敲定2億元補助款，作為整修室內空間、補強建築耐震經費。

黃定和指出，宜蘭是全國最多雨的縣市，1年365天有一半以上時間在下雨，沒有大型室內場域，對辦理大型活動，造成很多困擾，正當其他縣市陸續新建大型室內場館，或為體育場加蓋，宜蘭縣府的提案卻被打回票，批評中央不重視宜蘭人權益，縣府應表達嚴正立場極力爭取。

教育處副處長林麗玲回應，體育署現階段同意補助的經費，無法為宜蘭縣立體育場加蓋，縣府會再努力，尋求其他方案打造室內運動場域，至於體育場室內整修與耐震補強工程會先行辦理，預計明年1月發包，2021年底完工。

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