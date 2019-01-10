千碗臘八粥分享長者與病友 部立桃醫宣導「病人自主權」

2019-01-10 17:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「臘八節」即將來臨，衛生福利部桃園醫院今天舉辦「臘八祈福贈粥．部桃宣導病人自主權」活動，由佛光山桃園講堂、國際佛光會桃五分會提供1000碗臘八粥及星雲法師的「諸事吉祥」春聯，在民眾品嘗熱騰騰的臘八粥的同時，也由安寧照護中心主任施子健介紹6日剛上路的「病人自主權利法」，讓民眾一邊享用食物，也一併接收新知。

活動開始先由桃園醫院院長鄭舜平代表受贈千腕臘八粥，並回贈感謝狀，現場則有社工們負責分送臘八粥給予現場民眾，接著由施子健針對「病人自主權利法」進行講解。

「規畫自己人生的最後一哩路」，施子健解釋，6日上路的「病人自主權利法」，讓民眾可在至少一名二等親陪同下接受「預立醫療照護諮商」，並在意識清楚時事先立下書面的「預立醫療決定」，未來若是成為末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及政府公告的重症疾病等5大臨床狀況發生時，可依預立醫療決定接受或終止維持生命治療或人工營養及流體餵養，獲得緩和醫療照護「尊嚴善終」。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/