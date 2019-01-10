偷跑慣犯？ 小7限量福袋秒殺 民眾怒斥：當排隊的人傻子！

2019-01-10 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕7-Eleven昨日開放預購「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，但隨即被網友灌爆臉書指稱，福袋活動明明說下午3點開放，但是許多店家早已「偷跑」，網購平台上也可以看到在販賣限量福袋，讓民眾怒轟出來說明阿！

7-Eleven今年的「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，199元福袋限量15萬個，而299元福袋限量5萬個，頭獎為豪華休旅車一台，讓民眾在留言下紛紛直呼好想要，卻沒想到到現場預購排隊時，發現網路及店家早已有偷過登記及偷跑開賣的行為，民眾痛批根本是把排隊的人當白痴耍。

7-ELEVEN臉書粉專下方處留言，有民眾表示，自己是某店家預購排1號的人，但是卻1個福袋也拿不到；另有民眾說：「小7風格就是這樣，不論做什麼活動不是偷跑就是賣給認識的人，所以都很少去小7預購任何東西。」

據《蘋果》報導，7-ELEVEN對此回應民眾在貼文下的留言，表示門市昨日下午3點開放預購、拿取現貨，但由於4分鐘內就全數售完，無法一一判斷民眾是透過何種管道購入福袋，但內部會加強管理，避免該狀況再度發生。

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