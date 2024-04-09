花蓮翰品酒店強震受創 提前重建並資遣員工

花蓮翰品酒店經營逾40年，是花蓮地區老牌酒店，也是著名地標。（記者游太郎攝）

2024/04/09 12:25

〔記者游太郎／花蓮報導〕雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店因0403強震重創，為顧及旅客及員工安全宣布永久歇業，並提前啟動改建程序；花蓮縣政府證實，翰品酒店已提報大量解僱計畫，將資遣近百名員工。

雲朗觀光集團表示，花蓮翰品酒店自3日震災受損後即停業，依照「大量解僱勞工保護法」程序，已通報花蓮縣政府社會處，並提出解僱計畫書，對於花蓮翰品酒店一起工作到最後一天的同仁，集團將會優先詢問其意願，是否願意轉介至集團下的其他營運單位，對於不續任的同仁，將以勞基法規定為基本標準，並輔以集團原有的福利及政策，妥善安排後續資遣方式，務必保障所有花蓮同仁的權益。

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花蓮翰品酒店表示，受到0403強震影響，原本就打算拆除重建的花蓮翰品酒店，自地震當天起就宣布停業，並提前執行重建計劃。

花蓮翰品酒店表示，翰品酒店在花蓮深根40餘年，本來就打算整棟打掉重建，目前一樓右側大梁受損嚴重，為避免成公安事件，已緊急進行加固工程，花蓮團隊在恢復電力及常態運作後，已主動聯繫已訂房與訂席顧客，啟動協助轉單與全額退費的溝通與協調，保障所有消費者及員工的權益不受影響。

縣府社會處勞資科長方雅麗表示，酒店已向縣府申請、討論資遣事宜，應該是全部員工分階段資遣，因受天災關係，不受限法規規定要在60天申報，所以沒有違法問題。由於大量解僱員工可能會有就業跟相關勞動法令問題，今天下午3點會業者會跟員工協商，縣府跟就業中心也會前往協助。

花蓮翰品酒店一樓大梁受損，工人們正進行加固工程。（記者游太郎攝）

花蓮翰品酒店大梁受損嚴重，鋼筋外露明顯。（記者游太郎攝）

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