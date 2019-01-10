01/10 各報重點新聞一覽

2019-01-10 06:16

自由時報

華南王子、新光公主 二審逆轉准離

華南王子林知延與新光公主吳欣盈七年多前步上紅毯，國內兩大金控集團家族豪門聯姻被譽為「世紀婚禮」，原以為王子與公主從此幸福快樂，未料才維繫兩年就走味，兩人因外遇疑雲、裝ＧＰＳ監控等撕破臉，鬧離婚上法庭；高等法院認定兩人已無夫妻情份，有責程度相當，昨逆轉改判林知延勝訴，准許離婚，一、二審訴訟費由吳女負擔，還可上訴。

詳見華南王子、新光公主 二審逆轉准離。

B肝患者吃阿斯匹靈 肝癌風險少3成

老藥新用！Ｂ型肝炎是造成肝癌常見原因之一，但台北榮總大數據中心最新研究發現，Ｂ肝患者服用阿斯匹靈，可減少肝癌發生風險約三成。據台灣肝臟研究學會去年調查資料顯示，全台約一七一萬Ｂ肝帶原者，其中二十七萬人不曉得自己是Ｂ肝帶原者。

詳見B肝患者吃阿斯匹靈 肝癌風險少3成。

擴大內需3箭 拚2千億營建產值

為進一步提振景氣，行政院今天召開的院會將通過多項擴大內需方案，據悉，政院將宣布內政部的社會住宅、都更、危老重建三箭齊發，要帶動逾二千億元營建產值，並宣布購買電動汽機車免徵貨物稅、購買電動機車持續享有補助；一、二期大貨車汰舊換新減徵貨物稅五萬元將再提高、推動補助全台四十個小鎮的套裝旅遊等。

詳見擴大內需3箭 拚2千億營建產值。

蘋果日報

怒 貴婦奈奈 逃加國 提難民申請 調查局掌握住處

黑白兩道急追人，捲款10億元的貴婦奈奈夫妻，昨首度被證實已入境加拿大！移民署指出，前天獲加國通報，貴婦奈奈夫妻及公公黃立雄持加國證件入境，雖一度被攔下，但無強制拘留理由只好放行，據中央社報導，貴婦奈奈一行5人被加國邊境服務署攔下後，直接提出難民申請。貴婦奈奈夫婦的難民申請案極可能被加國打回票，但在高人指點下，研判他們會以「不斷提出難民上訴」的作法，持續留在加國。

台大名醫10論文造假 專精肝癌新藥 停權10年重懲 追回研究費

醫界龍頭台大醫院爆發論文造假醜聞！肝癌新藥研發名醫、台大醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒，有多達10篇論文遭科技部認定造假，包括圖文或資料不當重複使用、反轉或裁切等。科技部已對陳昆鋒祭出停權10年的嚴厲處分，期間不得申請科技部補助，也追回68萬元經費。陳昆鋒回應是「認知有落差」，但只能接受這樣的結果。

聯合報

托嬰中心疑集體虐童 新北重罰勒令停辦

新北市評鑑甲等的永和私立淯薪托嬰中心爆發三名老師涉虐打兩名孩童事件，新北市政府社會局調查確認後，以「兒少權益法」初犯最重的處分，處三師各十四萬元罰鍰，且終身不得再任托育人員；托嬰中心知情不報，罰卅萬元，並即刻勒令停辦。

四朵烏雲 全球經濟黑暗時刻

世界銀行八日以貿易戰導致貿易與投資成長趨緩、升息削弱經濟動能為由，下修今、明兩年世界經濟成長預測，並警告全球經濟的「天空正在變黑」。世銀呼籲各國準備因應風險，包括改變支出、投資和舉債模式，建立「政策緩衝」來對抗逆風。世銀說，在利率持續走高之際，債務水準持續攀升的國家尤其需要建立政策緩衝。美國前財政部長桑默斯則呼籲，決策者要為美國經濟衰退做好準備。

中國時報

批發價每斤貴3元 漲一成！蛋價創20年新高 早餐店年後跟漲

壓不住！雞蛋價格創20年來新高。昨（9）日雞蛋批發價一口氣調漲3元，每台斤從42元漲至45元，產地價格也從33.5元漲至36.5元，漲幅近1成。早餐店業者直喊，此次漲價相當有感，經營已「感到吃力」，若農曆年後再漲，賣蛋類產品將不敷成本，早餐品項就要跟著調漲，否則只能拿蛋「叫客人自己回去煎」。

陸美貿易磋商 今同步發表結果！川普在推特上稱「順利」陸方則語帶模糊

備受關注的陸美貿易磋商昨天下午結束，但罕見的並沒有在當天發布成果，而是在北京時間今天上午同時發表聲明，讓外界霧裡看花。究竟雙方是否達成共識？美國總統川普在推特上發文稱，「與中國的談判進展順利」，而大陸外交部語帶模糊的說，「如果是好的結果，對陸美雙方都有利」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/