核三廠輻射灰渣事件延燒 屏縣府罕見追溯去年重罰

2019-01-09 22:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三廠去年2月掩埋場的輻射超標灰渣事件，上週意外被舊事重提，雖然情況沒有媒體過度渲染後的狀況，但屏縣府對於這起廠方「不符申報廢棄物清理計劃書內容」事件，罕見過了一年仍依「廢清法」告發，最高可裁罰至300萬元並要求進行專案報告；核三廠對此強調，整個過程都已經處理妥當，不了解縣府開罰原因，會持續溝通及說明。

「其實是縣府去年被核三瞞過去了！」針對隔年才開罰單，屏縣府環保局解釋，去年縣府隨原能會等單位進廠內掩埋場，已輻射偵測工具在周邊檢測，大約都結果顯示含鈷-60人工核種為3、40貝克／公斤，遠低於放行標準，但後續原能會檢測超標，廠方卻完全沒有告知屏縣府。

屏縣府環保局指出，核三廠對於這些灰渣處理過程說法不一，早期廠內有小型焚化爐，曾向縣府提灰渣清理計畫，2012年焚化爐不再處理灰渣，2016年焚化爐更宣布封閉，但去年又發現有輻射超標的灰渣掩埋，到底向縣府呈報的是真是假，已經令各界一頭霧水又高度恐慌有致癌風險。

針對這起輻射超標灰渣事件，屏縣府擔心核三廠如法炮製類似「黑箱」作業，決定依「廢清法」52條告發，可處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰，將發公文請台電前來說明，16日也會邀集核安委員會及原能會召開核安事故小組專案會議，請台電作專案報告。

對於這起裁罰，核三廠方表示，掩埋場灰渣事件去年就已經處理妥當，16日會在環保局召開會議報告此事，針對「廢清法」罰單，會在持續與環保局溝通及說明。

這起事件發生在去年（107年）2月7日，當時原能會配合屏東縣政府現勘核三廠廠區內事業廢棄物掩埋場，於該掩埋場採取兩份土壤試樣分析，結果顯示含鈷-60人工核種分別為37.7及40.6貝克／公斤，小於環境試樣放射性分析預警措施的調查基準值（4400貝克／公斤）。

但後續核三廠為進一步界定範圍，進行擴大取樣在掩埋場測得土壤約有115貝克／公斤的人工核種鈷-60，放射性低於廠內預警值，微幅超出原子能委員會規定80貝克／公斤的放行標準，廠方立即將發現的土壤移除、裝桶，安全貯放於廢料廠房倉庫，後續遵照原能會規定的放行標準納入程序書執行，大於等於標準者需放置幅射管制區內，電腦建檔管理，定期清點，執行各項監測作業，確實做好廢棄物輻射安全把關，這起事件去年也被原能會開立情節屬輕微的四級違規，並要求具體改善。

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