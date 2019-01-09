巴丹鸚鵡不飛還仰天學狗叫 網友驚：忘了喝孟婆湯...

2019-01-09 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，外國1隻白色的巴丹鸚鵡在地面上自由自在奔跑，奇怪的是牠竟一邊發出「汪汪」狗叫聲，網友對此表「他可能已經忘記自己是鳥了」、「忘了喝孟婆湯」。

影片被分享到臉書社團「爆笑公社」，當中顯示1隻巴丹鸚鵡用走的接近人群，從牠豎起白色頭冠可推斷牠相當亢奮或激動，但片中該鸚鵡不時對著人們發出狗叫聲，且還會模仿狗叫時仰起頭部的模樣，讓看見此景象的外國民眾們都相當訝異。

據悉，巴丹鸚鵡主要棲息在印尼熱帶雨林中，因頭冠相當搶眼，又有「雨傘鳳頭鸚鵡」的名號，他們多以植物果實為食，且能模仿人類語言，牠們不喜歡單獨生活，壽命可成達半世紀，身高能達到45公分，體重平均介於450至750公克。

網友們看見巴丹鸚鵡奇異的行為，相當驚奇地紛紛留言指出「可憐的小白，從小就失去了兩隻前腳」、「這隻是法鬥嗎」、「這隻狗金派喔」、「快來看瘋狗」、「原來是狗阿，我還以為是鸚鵡呢」。

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