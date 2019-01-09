環團：日人加熱冷泉成就「高雄溫泉」 但泉源漸失

2019-01-09 16:43

［記者黃旭磊／高雄報導］韓國瑜炒作觀光議題引發「加熱冷泉」爭議，生態及文史團體稱，日本時代確曾加熱硫化冷泉，造就溫泉熱潮，不過，泉源已逐漸消失。

過去幾年，柴山龍巖冽泉曾於颱風及豪雨後出泉，民眾享受片刻沁涼山泉，就在不遠處，百年前日本人曾開設高雄溫泉浴池、旅館，以硫化冷泉加熱方式，造就觀光產業盛景。不過，高雄市柴山會總幹事楊娉育提醒，冷泉水源逐漸枯竭，絕不能再引進人潮枯竭水源。

楊娉育說，日本時代造就高雄溫泉有2個關鍵因素，山地地下水及平原地下水，當時由埤塘、水渠、水田等友善環境造就，成分為「硫化湧泉」，而平原地區湧泉水環境快速水泥化，阻擋雨水下滲，環境已不復在。

舊城文化協會理事長郭吉清曾率探勘小組研究，比對文史工作者廖德宗美軍航拍照，發現舊時泉脈在青泉街旁，山溝旁倉庫空地附近。

郭吉清表示，愛河舊稱「硫磺水」，而高雄港北側靠鹽埕、旗后古稱「硫磺港」，即指流水經壽山岩層珊瑚、藻類、貝類堆積釋硫化氫「硫磺味」。

郭吉清說，高雄溫泉舊址有2處，其一是大浴場加餐廳、現址為龍泉宮後方中華電信倉庫，其二是小木屋旅館部，現址在鼓山路後山坡。

柴山會呼籲，市府「從柴山怎麼玩」角度行銷，沒有水環境保護與湧泉產業發展思考，恐怕是一場災難，呼籲韓國瑜先解決湧泉水環境復育問題，確保冷泉水源，並與周圍社區發展結合，不是引外資把地方產業「幹掉」。

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