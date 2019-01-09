繼萬事達卡 銀聯卡也「嗶」進高捷

2019-01-09 09:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕銀聯卡「嗶」進高捷！即日起至2月28日，使用銀聯閃付搭高雄捷運，可享不限里程一律10元。

高雄捷運公司最近動作不斷，日前剛與萬事達卡合作，啟動支付平台，成為北亞第一個可直接使用信用卡刷乘的捷運系統。

高捷公司今天又宣布，看準銀聯卡在全球的高發行量，雙方合作推出交通領域的行動支付，遊客只需持有支持閃付功能的銀聯信用卡，即可刷卡過閘，搭乘高雄捷運，不需現金找零，省去購票時間。

高捷公司說，銀聯信用卡持卡人可通過銀聯IC卡閃付，或銀聯手機閃付，都可「嗶」進高捷。即日起至2月28日，使用銀聯閃付搭高雄捷運，還能享不限里程一律10元。

高捷公司強調，高捷在行動支付服務，引領全球軌道業，遊客可在Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Huawei Pay等手機或穿戴裝置綁定銀聯信用卡，通過銀聯手機閃付感應過閘。高捷目前也成為全球行動支付最多元、且最普遍的地鐵運輸系統。

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