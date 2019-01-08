等車同時拍美照！泰雅原味候車亭 復興區打卡新景點

2019-01-08 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕偏鄉山區也有漂亮的候車亭！桃園市政府交通局去年斥資1027萬元，在復興區以一里一特色，建置了15座復興區專屬原鄉風格的候車亭，注入泰雅元素的嶄新候車亭不僅吸睛，而且美的像一幅畫，去年10月完成建置後，成為遊客駐足歇腳的休息驛站，加上美食旅遊節目《食尚玩家》「阿松出任務之桃園公車好好玩」實地拍攝加持，等車同時也能拍照，已成為山區新興的打卡景點。

交通局公共運輸科前年底完成會勘，選定三民、高義、羅浮、義盛、三光、華陵等6里建置15座原鄉候車亭，其中11座是拆除重建、4座新建，除了延續市區候車亭基本結構，為適應山區氣候，原鄉候車亭新增側板設計，同時採用石材座椅，降低維護成本。

公共運輸科長鄒育菁說，原鄉候車亭細部設計，採用原民風味LED照明，整合公車路線圖，提供公車預估到站時間、公車呼叫燈等等，讓司機更容易看到民眾乘車需求，同時銜接人行道高程打造無障礙候車環境，最大亮點就是加入泰雅圖騰、杵臼食文化等泰雅族元素，由沿線里長挑選溫泉、水蜜桃、吊橋、瀑布、神木、綠竹筍等一里一特色，作為側板的圖騰，呈現各里不同特色景觀。

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