飼主不想養貓咪 竟用快遞寄到動物之家

2019-01-08 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名楊姓飼主因貓咪長期走路不便，沒時間照顧，竟出現棄養念頭，用快遞的方式將貓咪寄到板橋動物之家，當動保員從箱子中看到一隻餓壞了的貓咪時嚇了一大跳，趕緊通報動保處。

據《蘋果》報導，這隻貓咪長期走路不便，經過治療仍沒什麼好轉，楊姓飼主沒時間照顧貓咪，竟透過超商快遞貓咪，將貓咪棄養，上月11日板橋動物之家收到裝著貓咪的紙箱，紙箱上方有著小孔洞，動保員拿手電筒照向裡面竟看到一隻貓咪，嚇了一跳，趕緊通報新北市動保處。

動保處表示，飼主惡意棄養動物已違反動物保護法，被罰處3萬元；另外這隻貓咪被查出近一年內沒有注射狂犬病疫苗，飼主違反動物傳染病防治條例，將罰處3萬元。動保處呼籲，飼主若無法繼續飼養寵物，可經由「毛寶貝幸福轉運站」找尋新飼主，若在30天中仍沒有找到，則需要飼主幫寵物結紮、打晶片、狂犬病疫苗等等後，接著再交給動物之家收養。

快遞公司稱對包裹內容物不知情，公司運送時不會過問包裹內容物，不過這間公司有規定不能運送活體動物，這部分將繼續查證，若所言不實將依使公務員登載不實文書罪函送法辦。

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