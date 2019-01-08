腦袋常當機？腦力暨心理諮詢門診協助您

2019-01-08 11:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有人常抱怨記憶不好，明明剛才人家才講完話，又再問對方剛剛講了什麼，腦袋似乎變得不太管用，但身體沒有什麼疾病，因此感到擔心且情緒有些低落。

一名50歲高階主管平時有規律運動習慣、年度健康檢查皆無異常，近幾個月來覺得自己容易忘東忘西，上星期說過的話又會重複再問一次，注意力無法集中。平日工作壓力極大的他，工作之外也肩負家庭照顧責任，總覺得身邊的人無法理解他的狀況，也擔心年紀輕輕就失智了，心裡的煩惱無處可說，直到朋友介紹到「腦力暨心理諮詢門診」，尋求腦部功能及身心壓力之健康諮詢。

經心理師詳談之下確認沒有記憶方面的問題，是他自我要求高，面臨工作與家庭壓力讓他造成注意力無法集中的狀態。經安排心理諮詢之後，協助從困境中尋找身心安定。

台大醫院新竹分院林佳嬅臨床心理師表示，隨著大眾對於失智症的認識，許多人容易擔心自己未來是否可能罹患失智症，雖然有很多外力無法控制的因子如年齡、遺傳，但美國阿茲海默氏症研究及預防機構提出六大方向，可以提早先做預防來降低失智或腦袋當機的風險，包括：

1.規律的運動：每週至少150分鐘中度強度之運動

2.參與社交活動：參加志工活動或是定期參與社區活動。

3.健康飲食：減少糖分攝取、避免食用反式脂肪、採取多蔬果、堅果及不飽和脂肪酸油的地中海飲食方式。

4.心智活動刺激：學習語言、烹飪、插花、太極拳等新事物，玩數獨、麻將、桌遊之類的遊戲，或是經常更換散步路線等。

5.有品質的睡眠。

6.壓力管理。

除此之外，戒菸、控制血壓及血脂、體重管理、勿過量飲酒，皆可降低失智症的風險。

有些民眾會發現家中剛退休的長輩因為對未來感到茫然、社交活動越來越少，整日簡居在家中無法適應退休的生活，不願意跟家人談談；一些照顧家人的照顧者因為感到孤單無助、常有燃燒殆盡之無望感，希望有人可以理解自己或是可以抒發情緒；或是有些職場人總是感到記憶力變差、不想動腦，甚至曾經腦袋空白的感覺，同事問話也回答不清楚，睡眠品質差又很疲倦；這類民眾都是「腦力暨心理諮詢門診」服務的對象。

台大醫院新竹分院神經部除提供「失智整合門診」服務外，開設自費「腦力暨心理諮詢門診」。不同於一般的心理諮商，「腦力暨心理諮詢門診」結合了神經科學及臨床心理學的專業，協助諮詢者了解面臨的問題或是困擾，並提供後續心理治療歷程安排，或轉介相關專業醫療門診做進一步詳細的檢查。

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