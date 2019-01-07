病死豬善後防疫所與環保局互推 王惠美3字冷回

2019-01-07 21:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕官員推來推去，惹首長不開心！彰化縣政府繼本月4日開設3級非洲豬瘟緊急應變中心後，今天首度召開第1次跨局處會議討論防疫業務，不料，為了萬一爆發疫情，縣內出現非洲豬瘟病死豬，死豬屍體如何善後，動物防疫所和縣環保局推來推去，讓主持會議的縣長王惠美看不下去，臉色鐵青還忍不住搖頭，回了「一起做」3個字，才停住爭執話題。

這場會議開了約36分鐘，會議討論3項縣府各局處防範非洲豬瘟業務分工，其中2項與如何善後病死豬屍體相關；動防所長董孟治主張，因人員有限和防疫車輛不足，動防所只負責病死豬現場的環境消毒和採樣送驗，病死豬屍體依數量區分業務權責，數量少送焚化爐焚燒，應由環保局負責載運送往焚化爐焚燒，數量多就就地掩埋，他們已和台糖協調找到土地，目前不能透露地點。農業處長陳炳森認同大批病死豬採取就地掩埋處理。

環保局長阮順寧指出，溪州焚化廠委由中油合作廠商代操作，委託代操作簽約內容，明令禁止焚燒動物屍體，況且豬屍體那麼大，難以直接送進爐坑處理，環保局欠缺這方面的專業人力，遭棄置河川的病死豬，縣府水利資源處開口契約廠商可以處理。

阮順寧表示，病死豬帶病不能當成一般垃圾處理，送化製場或掩埋場才適當，動防所接獲民眾通報疑似病死豬案件，到了現場發現死狗、死羊，用一般處理斃死家畜屍體流程（SOP）去做就行，人員車輛無須耗費一整天時間。

董孟治再回話，縣內沒有化製場，雲林縣已表明拒收外縣市病死豬，目前只能用掩埋和焚燒方式處理豬屍體。

阮、董兩人爭來爭去，王惠美臉露不悅，臉色鐵青還搖頭，她是問阮順寧，連燒1頭也沒辦法嗎？阮順寧未答，緊接王惠美再說，那就一起做。

最後，王惠美做出4點決議，第1點請農業處、環保局、動防所，以及鄉鎮市公所共組廚餘聯合稽查小組，加強輔導廚餘養豬戶，未依規定登記或登足者，加重裁罰，並且列管。

第2點彰化縣西南區沿海地區是畜牧的重鎮，豬隻飼養密度非常高，是疫病高風險的區域，請動防所針對西南角鄉鎮相關產業道路、養豬周邊進行加強消毒及防疫工作。

第3點春節將至，防疫無假期，請各單位預先規劃春節期間人力及聯繫窗口，在1月14日前提供動防所彙整，確保春節期間疫情通報及因應的緊急狀況。

第4點縣府是一致性的，主管應勇於承擔而不要互相推諉，拜託大家一起度過這個難關，確保彰化繼續有爌肉飯可以吃。

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