飼料養豬才是王道 「禁廚餘、救台豬」全台豬農上街頭

2019-01-07 15:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年關近，豬價不漲反跌，加上連日死豬漂來漂去畫面影響消費者購買意願，毛豬交易價每公斤滑落70元，養豬產業組成大聯盟要求中央全面禁止廚餘養豬，並號召全台豬農本月10日到農委會抗爭。

面對非洲豬瘟早在去年8月中國爆發至今超過半年，豬農不滿農委會對禁止廚餘養豬政策仍舊顢頇怠惰，罔顧防疫風險，有鑑於防疫不能等，養豬產業界完全無法接受中央政府做法，決定自力救濟，號召豬農上街頭抗爭。

養豬產業大聯盟副指揮郭章燦今天指出，日前農委會召開「廚餘養豬的處理程序」會議曾聲明農委會對於廚餘養豬最後的終極目標，就是不再使用廚餘養豬，改飼料養豬，事後卻將責任推給環保署，認為只需有環保署列管的廚餘養豬場，就能繼續以廚餘餵豬，讓豬農質疑未來若非洲豬瘟病毒因為廚餘傳播而爆發，是環保署的責任與農委會無關。

郭章燦指出，環保署在去年12月23日就表示他們有能力處理廚餘問題，聯盟呼籲農委會既認同飼料養豬才是王道，應儘速宣布全面禁止廚餘養豬，切勿繼續怠惰顢頇。

為了「禁廚餘、救台豬」，抗議農委會未全面禁用廚餘養豬，養豬產業大聯盟17日上午9點號召全國豬農到農委會大門口抗爭，目前已邀集12至15輛遊覽車北上抗爭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/