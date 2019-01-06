大師級氣球作品竟出自「國三生」手 網讚爆：這一定得獎

2019-01-06 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕才國中生就是氣球大師！一名網友今晚在臉書分享出他做的氣球作品「麒麟」，不僅立刻獲得數千名網友大讚「超厲害」，更有人被他只是「國三生」的身分驚呆，直呼「現在的年輕人不得了，前途不可限量」！

網友今晚在臉書社團「爆廢公社」貼出氣球照並寫道，「你們好我是一位國三生，今天來分享氣球作品『麒麟』，這是由我親手製作的」。由照片中可見，一隻巨大的藍色麒麟正站著張開大嘴，其身體不僅用了大量的「金屬色」氣球打造，既美麗又有質感，身上還用了淺藍、淺綠色的氣球「混搭」作為皮毛，整體形態逼真，彷彿具有生命力。

該名國三生說明，這個「麒麟」氣球尺寸約為120x200公分，是他耗時20個小時、共計花了500條氣球所製成的。該作品是他做過最久，同時也是最大的作品，接下來會拿去參加國際比賽「Qualatex color quest」，希望可以得到好成績。

該文一發出後，短短1小時已吸引近2萬名網友按讚，許多網友紛紛留言「我有預感你會得冠軍」、「一定可以抱獎歸國的」、「好厲害，前途不可限量」、「真的很漂亮」、「這手要超巧的耶！佩服」、「神扯我國三的時候到底在幹嘛」，也有網友幽默回應，「全台灣國三都像你一樣的話，就不會有那麼多8+9了」。

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