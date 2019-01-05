高中生齊聚比書法 受刑人也來場「會外賽」

2019-01-05 20:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全國高中生書法比賽今天在長榮大學舉行，50位選手齊聚較量，校方今年也專程到台南監獄，開辦受刑人的書法比賽，猶如鐵窗內的「會外賽」，優秀作品一起展示，推廣傳統藝術。

由長大書畫藝術系舉辦的第2屆長榮藝術獎全國高中生書法比賽，最高獎金2萬元，高手雲集，經過初選後，50位學子晉級，今天在校內進行決賽。

來自各地的參賽學生在家人陪同到校，採現場出題的賽制，考驗選手的功力，不少人立即揮毫，振筆疾書，有的則仔細思索、醞釀，親友團則耐心觀戰，內外氣氛都頗為緊張。

書畫藝術學系主任王源東表示，長榮藝術獎書法比賽，是針對全國高中生舉辦的單項比賽裡規模最大的，報名者以1、2年級的學子居多，選手們帶著文房四寶現場發揮，過程公開、透明。

王源東說，長大是台灣綜合大學唯一成立書畫藝術學系的學校，以高等教育中難得的「水墨、書法、篆刻」等，做為教學目標的藝術學門，近年台灣書法風氣日衰，反而中國急起直追，希望透過「長榮藝術獎」，帶動全國研究書法教育的風氣。

長大今年也在台南監獄舉辦第1屆長榮藝術獎樹德補校高中生書法比賽，希望提升受刑人的心靈穩定度與學習力，初審後，12名受刑人進入決賽，錄取前3名與佳作3名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/