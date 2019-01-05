台大校務會議「擱置」再起 不記名投票擋學生提案

2019-01-05 13:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今天召開107學年第1學期第2次校務會議，會中學生因過去不少提案從下而上，但提到行政會議後卻不了了之，為了增加學生參與、追蹤學生權益，提案要求增加1席學生代表到行政會議，但現場討論半小時後，有教授提擱置動議，直接不記名投票方式，將學生議案擱置不處理。

台大學生會及校務會議各系學生代表等，提議在台大行政會議增設1席學生代表，或修改台大組織規程研議學生代表加入行政會議的可能性，學生意見認為，行政會議的部分決策未經校務會議，可逕自通過後生效，但目前學生只有被邀請時才能列席，有些學生提案在宿舍委員會、校安委員會等下層單位送出後，進到行政會議因無學生參與，是否被否決也不知。

台大學生會長吳奕柔強調，學生參與行政會議，並非要干涉，而是參與更高層、更有前瞻與宏觀的案件，但了解有些議案確實不適合學生參與，因此可建議「分流」，改「行政主管會議」負責不涉學生的議案，而行政會議則讓學生固定參與。

但校務會議現場仍有教授質疑，如台大農經系教授官俊榮認為，學生參與恐影響效率，並質疑賦予學生列席，也代表給學生權力恐造成障礙，同時不同意台大模仿其他學校已有學生代表的作法。台大森林系教授袁孝維說，校內尚有2、30個會議有學生出席，另請學生要相信行政團隊。

台大公衛學院教授陳為堅則點出，行政會議有效率問題，耗損許多主管時間，可趁機思考如何改進，的確有些議案不適合學生，但建議行政會議可適當分類，分流後未來也可增加不只1名學生代表。台大應力所教授王立昇雖不贊成增加學生代表，但建議可負面表列不邀請學生的議案，其他行政會議議案則多多邀請學生列席。

但校務會議討論半小時後，官俊榮突然提出「擱置」議案，要求擱置學生提案，代理校長郭大維立刻處理，並採不記名投票，王立昇一度認為應具名舉手，但未獲處理；最後台大校務會議66票同意擱置，49票不同意，直接將台大學生的提案擱置。

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