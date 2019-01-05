中華郵政已查獲109件肉品包裹 籲民眾「3不1要」防豬瘟

2019-01-05 10:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕非洲豬瘟步步進逼，漂流至金門的死豬已驗出非洲豬瘟，中華郵政公司副總李甘祥表示，中華郵政已查獲109件含肉品包裹，當中有21件來自中國，呼籲民眾要堅持「3不1要措施」，不自國外攜帶肉類產品入境、不自國外網購肉類產品寄送台灣、不參觀國外畜牧場及發現來源不明肉品要主動通報。

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，防檢局初步估計，若傳入台灣將造成我國農產業至少2000億元損失，為防止受污染豬肉商品，透過郵遞通路入侵台灣，中華郵政公司已啟動防疫機制，將來自疫區的郵件分流、分區集中管理、隔離搬運；一旦查獲中國疫區或鄰近國家進口的肉製品郵件，將依規定請檢疫局開列通知單，通知收件人到局會同海關及檢疫人員辦理檢查、退運或銷毁。

雖然攜帶肉品入境台灣會挨罰，但近期仍有零星案件不斷發生，顯見加強防疫必定是要長時間不間斷。李甘祥表示，很多東西都是透過電子商務近來台灣，讓郵政防疫非常緊張，目前對來自疫區進口郵件，都會特別隔離出來，要經過防疫犬、X光機檢驗後，確認後才會放行。同時呼籲民眾要堅持3不1要措施，共同為防疫盡心力。

防檢局基隆分局副分局長劉天成表示，去年8月3日第一起非洲豬瘟案例通報後，相關單位已針對入境台灣的遊客、貨運、郵包，透過防疫犬嗅聞、X光機檢驗加強查察。目前全台共有47隻防疫犬，現正積極訓練新一批防疫犬，防疫犬養成需要1年的時間。

防疫光靠政府力量是不夠，民眾也需有正確知識，中華郵政今日與財政部關務署、農委會動植物防疫檢疫局，共同舉辦關郵檢聯合防疫檢疫宣導活動，透過有獎徵答、互動遊戲拉近與民眾距離，另展示關、郵、檢聯合檢疫作為，宣導防止非洲豬瘟疫情傳入的「3不1要措施」。

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