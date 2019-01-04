海巡署證實 金門第2隻死豬也是從中國漂來

2019-01-04 16:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門烏坵鄉小坵島北面礁石今天海巡署人員發現一頭死豬屍體，海巡署表示豬隻表面腐爛有被啃食跡象，立即拉起封鎖線，今天下午4點左右防檢局人員和海巡署人員抵達現場進行後續採樣。海巡署也表示，小坵島離中國只有40多公里，距離金門則超過100公里，加上島上沒有養豬場，研判應是從中國海漂上岸。

金馬澎分署第九岸巡隊烏坵安檢所今天上午8點多在金門小坵北面岸際發現一隻死亡豬屍，烏坵安檢所表示，該豬隻長約90公分、高30公分，外觀腐爛且有被啃食現象，安檢所同仁即於現場拉起封鎖線，對豬隻屍體及周邊岸際進行消毒，同步通報金門縣防疫所協處。

海巡署表示，自從中國爆發非洲豬瘟疫情之際，海巡署即啟動防疫機制，為了避免海漂死亡豬隻造成疫情傳播，除了加強岸際巡邏密度，更擴大海面巡邏範圍，對於今天烏坵岸際發現豬隻屍體，考量小坵島並未有養豬場，研判應是透過海漂上岸，海巡同仁已通報協請防疫人員做後續處理。

海巡署表示，針對海漂部分一定會加強處理，並擴大防疫管制，依據「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議」指示作為，持續以最高標準面對疫情、以最嚴謹的態度執行各項防疫工作，寧願多做、也不可少做，並做好長期抗戰的準備，務必讓防疫工作做到滴水不漏，確保疫情阻絕於境外。

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