守護台灣豬！蔡總統火速簽署俢法 檢疫物禁郵寄輸入

2019-01-04 12:51

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文今天上午赴金門視察非洲豬瘟相關防疫措施，她並透過臉書表示，立法院日前三讀修正通過「動物傳染病防治條例」第34條，昨天立法院咨文送到，她立刻簽署並在今天一早正式公布。她說：「守護台灣豬，我們一起盡最大的努力！」

農委會昨天確認漂至金門的死豬確診非洲豬瘟，綜合研判來自中國大陸，今天起金門豬肉及其製品禁運台灣本島2週，蔡總統與行政院長賴清德兩人今天聯手防疫，蔡總統今天親赴金門的碼頭與機場，視察非洲豬瘟相關防疫措施，賴揆也赴中央災害應變中心坐鎮。

蔡總統今天在臉書貼文指出，上週五立法院三讀修正通過「動物傳染病防治條例」第34條條文，「昨天立法院咨文送到，我立刻簽署，並在今天一早正式公布」。

蔡總統表示，防疫事關重大，法令和第一線行動都務必跟上，才能避免非洲豬瘟疫情擴散。即日起，按照新的法律規定，檢疫物（也就是可能傳播動物傳染病病原體的任何物品）不得以郵遞寄送輸入。如果以郵遞寄送輸入，將會退運、沒入或銷燬。農委會將派員到國際郵包處理中心，進行郵包查驗作業。

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