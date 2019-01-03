高雄防堵非洲豬瘟！養豬場發消毒水 回收廚餘焚化處理

2019-01-03 21:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕非洲豬瘟危機攀升，高雄市設下4道防線防疫，配合中央推動廚餘養豬戶轉型，最高補助費用617.5萬元，改以飼料餵豬每頭最高補助2200元，避免廚餘成為防疫漏洞，今天更發放消毒水給養豬場，加強飼料、運輸車輛消毒，防堵人員、機械性傳播；環保局每天回收養豬廚餘約百噸，今年起養豬廚餘採焚化處理。

高雄有520家養豬場及4處肉品市場，市府啟動4道防線防範非洲豬瘟，由農業局加強門禁管制及例行消毒工作，衛生局查緝市售違法中國豬肉製品；環保局列管廚餘養豬場，要求蒸煮後才能再利用；海洋局配合海巡署等單位，加強港口查緝非法走私肉品，並宣導廚餘勿上岸等規定。

值得一提的是，爆發非洲豬瘟的國家多指向廚餘養豬是高風險及病毒傳播關鍵，環保局每天收受養豬廚餘約90至110噸，今年起將回收的養豬廚餘瀝水降低含水率後，再進行焚化的後續處理。

環保局說，列管36戶廚餘養豬場，連日來加強稽查，要求業者蒸煮後才能再利用，以阻絕病原傳播途徑，避免成為防疫漏洞。

農業局則說，除了推動廚餘養豬改為飼料餵養，人員及車輛也可能造成傳播，今天發放消毒水給520家養豬場，自我管理外更加強場區消毒，尤其飼料、運輸車輛等交通工具，防堵人員、機械性傳播。

高雄市配合中央推動廚餘養豬戶轉型政策，針對土地合法使用的業者提出退場補助，依豬舍面積等3個等級計算，提供最高50萬元獎勵金，加上相關拆除補助，最高可獲得617.5萬元，並鼓勵廚餘養豬業者改用飼料養豬，每頭飼養9個月，最高可補助2200元。

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