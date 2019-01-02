七股網仔寮汕設施改善 Q版和尚蟹公仔超人氣

2019-01-02 21:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股網仔寮汕（沙洲）的遊憩設施改善有亮點，最近完成碼頭、步道、遊憩平台和涼亭修繕，有桶更寮、Q版可愛的和尚蟹公仔，成為拍照打卡景點，旅遊人氣不錯，遊客和觀光膠筏業者滿意。

台江國家公園管理處在經費有限及潟湖沙洲自然、天候條件相對惡劣的狀況下，在網仔寮汕完成木棧步道環線系統550公尺和休憩景觀施設改善。

台管處環境維護課課長呂宗憲說，台管處去年斥資560萬元推動網仔寮汕休憩設施改善工程，修繕碼頭停靠設施、改善引道、觀景平台遮陽、遊憩平台無障礙整平、和尚蟹公仔施作等提升遊憩品質，並採用耐候材料如鐵木作為棧道主要材質，以減少後續維護成本。

七股潟湖觀光膠筏現約有9家業者經營到網仔竂汕的生態旅遊，成人票價在250到350元，含搭船遊潟湖、網仔寮汕和烤蚵體驗。

經營龍海號的業者林明德說，網仔寮汕遊憩設施改善後，國內遊客反應很好，可上沙洲就近觀賞，連因新南向而來的馬來西亞、新加坡觀光客都說景觀很棒，希望台管處因應觀光潮，在網仔寮汕新建公廁、解說牌、遮雨棚和觀景高台。

呂宗憲說，台管處今年預計再投入約800萬元經費，持續改善網仔竂汕既有遊憩設施，並參考海洋水利專家及在地漁民意見，設法減緩西側沙洲遭受海浪侵蝕的問題，期能永續營造優質遊憩環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/