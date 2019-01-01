明天氣濕涼全台有雨 元旦颱風「帕布」影響台灣機率低

2019-01-01 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕明日東北季風持續影響，預計還是濕涼天氣，晨間中部以北以及東北部地區低溫僅14到16度，全台雲量偏多有降雨機率，提醒民眾出門攜帶雨具。

《中央氣象局》報導，明日各地雲量偏多有零星小雨，其中北部及東半部降雨時間較長，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨。此外，明日東北風明顯偏強，台南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，海面風浪偏大，海上作業及海邊活動請多注意安全。

溫度方面，明日晨間中部以北及東北部地區低溫僅14至16度間，南部及花東約17、18度，白天高溫方面，北台灣約16至19度，其他地區20至23度。

紫外線方面，明日除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣及連江縣為低量級外，全台其他縣市皆為中量級。

空氣品質方面，明日中部以北、宜蘭、花東區及金門、澎湖，空氣品質為「良好」等級，中部內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達普通等級；雲嘉南及馬祖為「普通」等級，高屏區位於下風處，風速偏弱，為「橘色提醒」等級。

颱風消息，原位於南海的熱帶性低氣壓，已於今日下午2時發展為2019年第一號颱風，取名為帕布（寮國命名，國際命名Pabuk），目前朝西南西方向移動，未來會逐漸往馬來半島一帶接近，對台灣無直接影響，但提醒近日規畫前往泰國或馬來西亞的朋友多注意航班動態。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/