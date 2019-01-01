中市大里光正段社宅開放看屋 線上預約踴躍

2019-01-01 13:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第2處完工的社會住宅－大里光正段，將於7日起開放受理申請，共有3種房型，為讓有意申請的民眾更認識不同房型現況，台中市政府住宅發展處在5日至7日開放民眾參觀樣品屋，並提供線上預約看屋，預約情況踴躍，目前5日、6日上午時段皆已額滿。

住宅處表示，大里光正段第1期社會住宅開放196戶承租，其中，1房型118戶、2房型68戶、3房型10戶，租金為周邊住宅市價租金7折以下，每戶標準配備為冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等基本傢俱，將於1月7日至2月1日開放民眾申請。

住宅處也邀請IKEA宜家家居、MUJI無印良品及全國電子等特約廠商，佈置了1至3房型及無障礙2房型，共4間樣品屋，讓民眾感受不同風格的空間布置及可能性，未來入住民眾也可以相對優惠的價格或方案，自行向特約廠商選購。

為了讓民眾在登記前先了解各房型的空間規劃，住宅處在5日至7日上午9時至12時、下午1時至5時，開放3間基本配備房及4間布置樣品屋，每半小時開放9組民眾入內參觀，其中4組名額採線上預約登記。至目前為止，5日、6日上午時段及6日下午部分時段皆已額滿。

住宅處指出，如線上預約額滿，民眾可在5至7日上午9至12時、下午1時至4時30分前往現場報名，工作人員將依報名順序安排看屋；線上預約民眾如因故遲到，必須重新現場報名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/