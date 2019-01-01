元旦溼冷！4縣市豪大雨特報 週五起氣溫回升

2019-01-01 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天持續受到東北季風及南方雲系北移影響，北部及東北部地區雲層仍厚且降雨明顯，東部偶有斷斷續續短暫雨，中南部及台東地區雲量多、偶飄雨，桃園以北整天偏濕涼，溫度僅17、18度左右，竹苗及花蓮高溫21、22度，中南部及台東高溫在23度至26度間，無陽光時略有涼意。

受到東北風影響，中央氣象局於今日凌晨3點50分針對北台灣4縣市發布豪大雨特報，宜蘭縣、新北市北海岸地區、基隆市需慎防豪雨；台北市山區、新北市山區則為大雨特報警戒範圍。

今日空氣品質部分，中部以北、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖空氣品質為「良好」等級，中部空品區內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區風速較大，容易有地表揚塵影響空氣品質，高屏空品區位於下風處，風速偏弱，雲嘉南以及高屏空品區局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

週三、週四（1月2日及3日）冷空氣強度稍減，但南方雲系北移，在雲量偏多狀況下，氣溫回升有限，感受仍相當濕涼；天氣方面，北部及東北部降雨持續且雨勢明顯，尤其北台灣有機會發生局部大雨，東部地區降雨空檔較多，中南部、東南部多數時間為多雲，但偶有小飄雨。週五、週六（4日、5日）冷空氣持續減弱，溫度逐漸回升，南來的水氣減少，除了山區外，中南部大部分地區恢復為多雲的天氣型態，僅迎風面北部及東半部有短暫雨。

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