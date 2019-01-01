玖壹壹壓軸的台南跨年晚會 有5大金曲獎亮點

2019-01-01 01:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南心時代跨年晚會在高鐵站前舉行，從昨夜嗨到今晨，「玖壹壹」團體壓軸，市政府共邀請13組歌手接力演唱，其中4人、1團拿過金曲獎，與鄉親歡樂倒數，攜手迎新，全場狂歡。

台南心時代跨年晚會的主持群為小鍾、莎莎、李懿、郭彥均等，邀請演出的藝人，除了深受年輕族群喜愛的偶像派之外，也包含金曲獎得主的張艾莉、翁立友，謝銘祐，蕭煌奇，以及茄子蛋等，加上「星光幫」的曾沛慈與「超偶幫」的吳汶芳，不乏實力唱將。

5大金曲獎唱將與團體陸續演出，張艾莉、翁立友，茄子蛋、蕭煌奇接力登台，倒數前30分鐘，再由謝銘祐出場，精彩呈現。

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