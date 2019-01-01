80萬人高雄夢時代跨年 韓國瑜首次陪市民倒數

2019-01-01 00:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕五、四、三、二、一、新年快樂！80萬人昨晚湧進2019愛Sharing高雄夢時代跨年晚會，與首度參加高雄跨年的高雄市長韓國瑜，一起倒數，歡送2018、迎接2019。

夢時代跨年晚會，昨晚七點準時由OPEN家族揭開序幕，再交由浩角翔起、Janet及艾力克斯等強大主持群接手。

除主持陣容堅強，節目也相當豐富，在OPEN家族歡樂開場後，依序由安心亞、周興哲、愷樂、曹雅雯、Janet加波波兔、八七樂團、OZI、阿達、蔡佳麟、浩翔、黃小琥接力上陣，倒數前的壓軸則由周湯豪擔綱，新的一年開始，則由八三么、白冰冰繼續嗨翻全場，一路歡樂到今天凌晨一點。

首度參與高雄跨年的高雄市長韓國瑜，昨晚11點50分與市府團隊多位局處首長一起走上舞台，受到現場民眾熱情歡呼，他向全體市民簡單致意後，跟著大家一起開心倒數，送走過去、迎接未來，新的一年，韓國瑜與牽手李佳芬，帶領市府團隊獻唱祈禱、月亮代表我的心兩首歌。

夢時代總經理張國光先前發出豪語，今年跨年要突破去年72萬人潮紀錄、一舉衝到80萬，高雄市長韓國瑜則加碼，希望能達到90萬甚至100萬，還提醒夢時代要做好準備；主辦單位估算，昨晚開場後、7點半即湧進約25萬人潮，晚上9點半突破40萬，10點突破50萬，11點20分達70萬，倒數計時前，現場人潮達最高峰80萬人。

高市府官員表示，昨晚高雄氣候算涼爽，加上跨年晚會卡司豐富及韓國瑜魅力，推升參與跨年人數，晚上9點以前多屬於追星的年輕族群，且集中在主舞台前，9點過後陸續湧現群眾，除一般家庭、還有部分屬於熱情韓粉，分散在各個小螢幕前。

跨年結束後，有些民眾計畫去吃個消夜，然後趕往林園市境之南樹等待高雄第一道曙光，有些則打算去唱歌、然後再去文化中心升旗，為新的一年留下更多回憶。

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