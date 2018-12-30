北港媽祖盃馬拉松 神力女超人、小魔女、孫悟空都來了...

2018-12-30 07:46

［記者黃淑莉／雲林報導］2018北港媽祖盃馬拉松今天早上6點由全馬組率先鳴槍起跑，總計吸引來自各地上萬名跑著參加，其中「舒跑哥」詹益榮今天要達成「跑百馬捐百萬」的第100場馬拉松，有百名跑者變裝陪他一起跑，在參賽者中特別醒目。

今天清晨北港室外溫度只有13度，卻不減跑者熱情，不到5點北港國中即湧入不少跑者，為賽事熱身準備，今年變裝跑者特別多，有小魔女、恐龍、神力女超人、孫悟空、耶誕老人、女僕、狀元、格格、花媽全都來了，雲林家扶中心台西希望教室有20名小朋友也參加5公里休閒組。

朝天宮董事長蔡咏鍀今年挑戰10公里組，他指出，有別於其他馬拉松比賽日期幾乎都固定，媽祖盃馬拉松是由媽祖挑選，今年挑在今天，希望大家來北港跨年，感受到媽祖的保庇，跑出健康、福氣，迎接新的一年。

朝天宮今年一樣在朝天宮廟前中山路舖上長達360米的紅地毯「星光大道」賽道，兩旁有許多民眾為跑著加油，讓跑著享受到英雄式、巨星式的歡迎。

北港媽祖盃馬拉松今年第7年舉辦，沿途有豐盛的補給品及活力不足的打氣啦啦隊，朝天宮還準備了豐富的伴手禮，有北港日興堂大餅、營養棒及朝天宮福袋，最特別是賽後的模彩活動，頭獎是價值8萬元的純金媽祖金身，二獎為100盒日興堂大餅，三獎10箱台灣啤酒。

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