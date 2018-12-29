超幸運！直播買衣抽中賓士 得主被笑「詐騙」爽領車

2018-12-29 18:22

〔記者張軒哲／台中報導〕好幸運！超狂直播主林揚竣舉辦「超狂生日趴」，當天現場送出86萬現金，還有A180賓士一輛，幸運得主郭先生，今天下午現身台中林揚竣神岡直播室領車，雙方簽訂合約後，郭先生興奮地把賓士開回家。郭先生笑稱，親友一致認為是詐騙，直到他真的領車，親友才相信「係金ㄟ」！他說，自己已經有車了，打算將賓士車給太太開！

12月22日，林揚竣在生日趴送出賓士一輛，獲獎編號10917得主並未出現，隔天粉絲團公布編號後，住在台中市龍井區郭男發現自己竟是賓士得主，還把獲獎編號與抽獎券一起合圖，上傳親友群組，被親友都認為「騙人的啦！」、「這是詐騙！」不斷勸阻要郭先生小心上當，直到他電話親自確認後，才證實是真的，就連領車當天，開心地跟鄰居分享，鄰居還覺得郭先生在做白日夢，要他不要受騙。

郭先生說，自己是林揚竣的超級粉絲，這次是在林揚竣粉絲團買了一件5000元的衣服，以前也買過佛珠，一度以為是買佛珠得獎，沒想到意外抽中賓士，就像是中了樂透的感覺。

郭先生說，長期關注林揚竣直播平台，最喜歡他直播時個性豪爽，聽他分享個人人生觀，有時候林揚竣的狂，還會賠錢回饋給粉絲群，這樣的霸氣還有狂，也吸引許多粉絲。

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