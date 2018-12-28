霧峰國小共融遊戲場啟用 坐輪椅身障生也能玩沙

2018-12-28 16:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕推動共融教育，讓一般生及身障者可一起遊戲，中市霧峰國小設置「DoDo霧樂園」，今日舉行啟用典禮，在3棵大樹分作3個遊戲區，並由木棧道來串連，即使坐著輪椅的身障生也能體驗玩沙的樂趣，還有各式各樣的攀爬設施，相當具有特色。

教育局為協助學校汰換塑膠罐頭遊具並提升安全性，107至109年共編列6000萬元改善器材，並鼓勵學校加入共融式遊具元素，霧峰國小則編列350萬的預算，設置「DoDo霧樂園」。

霧峰國小今天舉行「DoDo霧樂園」啟用典禮，教育局副局長劉火欽、市議員李天生、林碧秀、林德宇等人都一同出席揭幕儀式，學校更安排小朋友擔任解說員。

「DoDo霧樂園」符合無障礙規範，由木棧道串連全場，遊戲場入口彩虹背板的12種貓頭鷹剪影與霧峰區特色代表物種相呼應，由3棵大樹分作3個遊戲區，其中「快樂樹遊戲區」內的「抬高式沙桌」可讓坐輪椅的身障生體驗玩沙的樂趣。

「智慧樹遊戲區」則有貓頭鷹造型「咕咕樹屋」，入內可以聽到鳥叫聲，設有戶外拍擊和打擊樂器；「勇氣樹遊戲區」有2座大型溜滑梯，以及各式各樣的攀爬設施可以訓練兒童大肌肉的發展。

霧峰國小校長陳榮錦表示，校內共有9班特教班與38班普通班，因此「DoDo霧樂園」是一座校園共融式遊戲場，因為希望能打造屬於霧峰國小特色的遊戲場，因此流標多次，因此邀請建築師打造，今年6月動工，12月完工。

陳榮錦表示，「DoDo霧樂園」連結學校的3棵老樹打造3個遊戲區，兼具視覺、觸覺、聽覺、嗅覺的共融遊戲空間，目前先安排上課時由老師帶著小朋友體驗，藉此找出一些缺失再改善後，再開放在下課時間讓小朋友玩。

教育局副局長劉火欽表示，「DoDo霧樂園」將學習的元素帶入，讓一般生及身障者一起遊戲一起成長，而市府展開學校遊具的更新，霧峰國小的「DoDo霧樂園」將可帶動遊具領域的風潮。

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