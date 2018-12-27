衛武營年度壓軸大戲《SMAP X SMAP》明南台灣首演

2018-12-27 22:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今年度最後壓軸大戲《SMAP X SMAP》明南台灣首演，由曾締造票房秒殺紀錄的莎妹劇團，翻玩經典流行元素，加入重大社會事件，帶來人氣經典劇作，民眾彷彿搭乘時光機，回到美好的90年代。

莎妹劇團主演《SMAP X SMAP》受歡迎，衛武營開幕季特別邀請演出，以風靡台灣的日本流行文化為素材，如日劇《長假》、《愛情白皮書》，動漫《灌籃高手》、《幽遊白書》，流行歌手安室奈美惠、宇多田光、小室哲哉等，對照1990至1999年也是台灣社會騷動的10年。

導演王嘉明今彩排表示，劇團首度到衛武營演出，特別加入高雄梗，包括九合一選舉事件，還有「時事話題」當作彩蛋，帶給觀眾莞爾一笑的驚喜，全劇雖以九0年代為本，卻是從生活體驗為出發，絕不失當代性，適合年底觀看賀歲片概念，也會被周星馳式幽默逗得很樂。

衛武營表示，《SMAP X SMAP》整個舞台搭建成綠幕攝影棚，18名劇場界一線演員全登場，包括橫跨影視劇場的莫子儀回歸演繹SMAP一員，演員既演戲也同時擔任攝影師，透過即時去背把影像投影在布幕，呈現舞台上與空中雙螢幕場景迥異，情節因轉換場景而錯異的幽默。

值得一提的是，王嘉明創作的「常民系列」以10年為座標，目前已推出代表70年代的《李小龍的阿砸一聲》、80年代的《麥可傑克森》和90年代的《SMAP X SMAP》，題材上雖以國外流行文化為代表，實際內容卻是以台灣的生活為主。

王嘉明推出「常民系列」作品，透過民眾觀點，以流行文化切入，描述台灣不同時代的文化變遷，連結不同世代的回憶與情感，除了三部曲之外，導演正構思代表60年代和21世紀的兩部作品，繼續為台灣的文化留下紀錄。

衛武營年度最後壓軸大戲《SMAP X SMAP》明南台灣首演。（衛武營提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/