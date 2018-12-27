募款慘兮兮 距寒士尾牙宴不到1個月 募款僅1成

2018-12-27 21:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕創世、華山、人安基金會訂1月27日攜手舉辦第29屆「寒士吃飽」尾牙宴，預計辦165桌宴客，邀請街友、獨老、待拉單媽、中低收入戶等弱勢家庭圍爐，但距離尾牙宴不到一個月，經費僅募到1成多，同濟會與人安在今天合辦捐熱血活動，購買單親媽現烤地瓜贈送，盼更多民眾捐愛心，助寒士吃飽。

距離尾牙宴不到1個月，募款僅1成多約30萬，缺口高達9成，人安指出，與往年同期募款能有5成以上經費，今年受到大選和不景氣影響，捐款大幅縮水，捐款人數變少、金額也降低，舉辦尾牙宴每桌餐費加每名參加者500元紅包，經費需165萬。

同濟會中A區得知寒士吃飽尾牙宴困境，將認桌助尾牙宴，加上寒冬全台缺血，豪昇同濟會也舉辦捐血活動，邀請依賴烤地瓜擺攤維生的沈姓單親媽到現場設攤，包下地瓜攤，現場送捐血民眾暖呼呼地瓜，一天就共募得110袋熱血。

現場擺烤地瓜攤的沈姓單親媽媽也努力烤地瓜，感謝捐血人，她獨自撫養8歲有語言遲緩的兒子，也在下課後到場陪媽媽，她因15歲開始工作，多年積勞有肝硬化，健康不佳也常就醫，參加人安烤地瓜就業方案協助下，慢慢有穩定收入，有時也能提早收攤陪孩子。

寒士吃飽尾牙宴將在在台中地方法院檢察署大型洽公停車場開辦165桌，人安說，將邀請1650位寒士參加，讓他們在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷，也盼邀請社會大眾伸出援手，零捐不嫌少。

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