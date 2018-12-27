新竹分署與竹市稅務局聯手 加強查扣欠稅費車輛

2018-12-27 21:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕法務部行政執行署新竹分署與新竹市稅務局合作，使用車牌辨識管理資訊系統「追車」，今天上午10點在新竹市發現一台2012年出廠豐田欠稅車輛，欠繳牌照稅及健保累計達13萬餘元，查扣後拖吊。

新竹分署指出，法務部行政執行署自去年11月初起至今年底，陸續通令各分署專案執行各地欠繳停車費、ETC通行費及汽機車燃料使用費案件，將累積欠繳金額前50名的大戶列為優先執行對象。

新竹分署表示，以往因欠繳稅費罰鍰被移送行政執行的案件，義務人名下雖然有車輛，但因車輛係屬動產，行蹤掌握不易，以致無法有效查扣執行。

如今，新竹分署今年11月下旬主動與竹市稅務局合作，由稅務局購買車牌辨識管理資訊系統，即時調查、提供欠稅費罰鍰案件義務人車輛停放位置，再由執行人員於接收通知後立即前往查封車輛。

新竹分署表示，今後將持續擴大與稅務局聯繫合作，針對通報各種欠繳案件義務人的車輛強制執行，若義務人不在查扣後繳清或聲請分期繳納欠繳稅費，新竹分署將定期拍賣，呼籲新竹地區所有欠繳稅費罰鍰的義務人主動清繳所欠金額，否則等到強制執行拖吊車輛將得不償失。

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